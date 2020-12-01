Наїзд на пішоходів у Трірі: кількість жертв зросла, серед загиблих – 9-місячна дитина

Внаслідок наїзду автомобіля на людей у пішохідній зоні в центрі західнонімецького міста Трір загинули четверо.

Уточнені дані навели на брифінгу представники землі Райнланд-Пфальц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Загинули четверо людей, серед яких 9-місячна дитина і 73-річна жінка, двоє чоловіків середнього віку; четверо перехожих зазнали важких травм, п’ятеро - поранень середньої тяжкості, шестеро – легких, поінформував міністр внутрішніх справ Роджер Левенц.

Водій автомобіля Landrover, 51-річний місцевий житель, німець, був затриманий за чотири хвилини після злочину. Йому вдалося проїхати майже півтора кілометра.

За словами прокурора Петера Фрітцена, мотив дій чоловіка поки «абсолютно не відомий», але з’ясовано, що в момент наїзду в крові чоловіка було 1,4 проміле алкоголю. Зловмисник раніше не потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Проводиться розслідування, у середу буде вирішено, відправлять його у камеру чи у психіатричну клініку для обстеження.

Як повідомлялося, наїзд на пішоходів у містаі Трір стався вдень 1 грудня. Спочатку була інформація про двох загиблих.