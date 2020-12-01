Шмигаль зустрівся у Туреччині із патріархом Варфоломієм

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту 30 листопада у Патріарший храм святого Георгія Вселенського православного патріархату в Туреччині зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Надання Томосу про автокефалію відкрило нові перспективи для більш гармонійного розвитку християнства на українських землях та повнішого задоволення духовних потреб вірянами, які належать до візантійської духовної традиції», — наголосив під час зустрічі Шмигаль.

Зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі Вселенським Патріархом Варфоломієм / Фото: КМУ

Він висловив подяку Вселенському патріарху за надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України та за підтримку процесу її визнання іншими помісними церквами.

Шмигаль наголосив, що ПЦУ є надійним партнером державних інституцій в питаннях соціального й гуманітарного служіння. Держава, зі свого боку, підтримує активну соціальну діяльність церкви й надає їй в юридично обґрунтованих та можливих межах повну соціальну й економічну підтримку.

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Прем'єр також подякував Вселенському патріарху за запрошення взяти участь у святковій літургії з нагоди відзначення Престольного свята — Дня пам’яті апостола Андрія Первозванного.

«Постать Апостола Андрія Первозванного для всіх українців та Української Церкви зокрема є такою ж знаковою, історично і духовно вагомою, як і для Церкви-Матері», — зазначив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що важливим чинником розвитку релігійних процесів в Україні стало функціонування Ставропігії Вселенського Патріархату у Києві.

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Крім того, Прем’єр-міністр висловив сподівання, що Вселенський патріарх Варфоломій на запрошення Президента Володимира Зеленського відвідає Україну.

Зі свого боку Варфоломій повідомив, що здійснить офіційний візит до України у 2021 році на День Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29-30 листопада здійснив дводенний робочий візит до Турецької Республіки.Там глава уряду провів низку зустрічей з керівництвом цієї країни та представниками турецького бізнесу.