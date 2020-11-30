Варфоломій підтвердив візит до України у серпні 2021 року

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну наступного року. Очікується, що візит відбудеться у серпні 2021 року та буде приуроченим до Дня незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це Варфоломій заявив на літургії у Патріаршому соборі на Фанарі на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного, повідомляє Orthodox Times.

Сьогоднішня церемонія проходить за участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та кількох членів уряду.

Під час літургії Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом на День незалежності наступного року у відповідь на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялось, у суботу, 28 листопада, у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вшанував пам'ять жертв штучно організованого радянською владою Голодомору в Україні.

Фото: EPA-EPA / EPA / Olivier Hoslet