В МОЗ кажуть, що до ухваленого урядом фінансування треба додати ще ₴57 мільярдів

За розрахунками Міністерства охорони здоров'я, до ухваленого урядом фінансування на медицину необхідно додати близько 57 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми рахували різні варіанти. Для того, щоб ми забезпечили мінімум, щоб ми, без перебільшення, вижили, треба додати (до ухваленого урядом обсягу фінансування - ред.) близько 57 млрд грн.", - сказав Степанов.

Він додав, що бюджетному запиті МОЗ пропонувало фінансування медичної сфери на рівні 296 млрд грн, з яких 225 млрд грн — це Програма медичних гарантій, 15,1 млрд — це кошти на закупівлю вакцини від COVID-19, розраховані для всіх груп ризику, решта — це інвестиційні проєкти, будівництво, наприклад в Інституті раку.

В проєкті бюджету, який схвалив уряд, передбачено, за словами Степанова, 159 млрд грн разом зі спеціальним фондом.

Глава МОЗ заявив, що у разі якщо не буде додано фінансування на медичну сферу, лікарі почнуть виїжджати за кордон. Втім міністр впевнений, що йому вдасться переконати народних депутатів збільшити фінансування на медицину.

Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я на Програму медичних гарантій (ПМГ) у 2021 році необхідно 225 млрд грн. Втім в проєкті бюджету, який Кабінет міністрів ухвалив 27 листопада, видатки на ПМГ закладені на рівні 123 млрд грн.