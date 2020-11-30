На алеї Героїв Небесної Сотні відкриють Дзвін Гідності

На алеї Героїв Небесної Сотні 1 грудня відкриватимуть Дзвін Гідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба музею Революції Гідності.

"Пам’ять Небесної Сотні оберігатиме Дзвін Гідності. Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - йдеться у повідомленні.

Автор концепції – Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використано зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

Зазначається, що на відкритті та врочистому освяченні дзвона матимуть слово: Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам’яті, Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, Наталія Бойків – представниця родин Героїв Небесної Сотні, Павло Сидоренко – голова Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.

Дзвін створено зусиллями Офісу Президента України, Міністерства культури та інформаційної політики, Українського інституту національної пам’яті та Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й української діаспори США.

Як повідомлялося, 21 листопада в Україні відзначали День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.