За часи голодоморів 1926–1939 років населення України зменшилося майже на 10%

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів закликав українців пам'ятати про цю жахливу трагедію.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Фейсбуці.

"Минуле століття було століттям тяжких випробувань для України. Але українці вистояли, хоча втрати були непоправними. Неодноразово наша країна потерпала від голодоморів. Проте масштаби Голодомору 1932-1933 роках – найжахливіші", - відзначив Єрмак.

"Природні аномалії та зменшення врожаю призвели до голоду в різних регіонах. В Україні у ті роки не було зафіксовано природних катаклізмів, а певне зниження врожайності не могло спричинити таку катастрофу. Спричинило її зовсім інше. У попередні роки радянська влада кілька разів збільшувала хлібозаготівельний план саме для України. За невиконання у селян вилучали зерно, а згодом і інші харчі", - зауважив глава ОП.

Водночас він звернув увагу на те, що на сотні рішень сільрад про неприйнятність планів, влада відповіла посиленням репресій. "На «чорну дошку» заносились не лише тисячі селян-одноосібників, а й десятки колгоспів, сіл та цілих районів. Людям забороняли виїздити за межі населених пунктів, забороняли торгівлю і постачання продовольства, натомість вивозили все, що знаходили", - зазначив Єрмак.

Глава ОП також навів статистичні дані. "Наслідки цього цілеспрямованого злочину вражають: за період 1926–1939 років населення СРСР збільшилося на 16 %, РРФСР – на 28%, а в Україні кількість жителів зменшилася на 9,9%.

Різні дослідники оцінюють сукупні втрати України за кілька років від 4 до 7 мільйонів осіб. Найбільше постраждали Київська та Харківська області – вони втратили близько 18% населення", - написав Єрмак.

"Відлуння Голодомору наша країна відчуває і сьогодні. Маємо завжди пам’ятати ці жахливі трагедії та наполегливо йти вперед. Заради майбутнього наших дітей та онуків. Заради України!" - резюмував керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 28 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.

Цей день відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських Указів 1998 та 2007 років.