Поранення студентів у Польщі: поліція розшукує українця

У зв’язку з пораненням двох українців у Жешуві на півдні Польщі поліція розшукує ще одного громадянина України Олександра Ситника.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це інформує поліція Підкарпатського воєводства.

“Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цієї подією”,- йдеться у повідомленні польських правоохоронців.

Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти у затриманні чоловіка, звертатися до правоохоронних органів.

Як раніше повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції в Жешуві Адам Шельонг, в результаті застосування небезпечного інструменту (ймовірно ножа), постраждали двоє українських студентів 19 і 21 років, які перебувають у лікарні у важкому стані.

Надзвичайна ситуація сталася у п’ятницю близько 4-ї ночі за київським часом у квартирі, яку винаймали студенти. Один з поранених студентів перебував у квартирі, яку вони винаймали, а другий – біля будинку. У квартирі були помітні сліди бійки.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були важко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ.

Поліція і прокуратура продовжують збирати інформацію, що дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили, що до місцевої поліції направлено запит.