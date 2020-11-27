Поранення студентів у Польщі: поліція розшукує українця
Як передає кореспондент Укрінформу, про це інформує поліція Підкарпатського воєводства.
“Поліція розшукує чоловіка, громадянина України Олександра Ситника, який може мати зв'язок з цієї подією”,- йдеться у повідомленні польських правоохоронців.
Поліція опублікувала фото Ситника і просить усіх, хто може допомогти у затриманні чоловіка, звертатися до правоохоронних органів.
Як раніше повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції в Жешуві Адам Шельонг, в результаті застосування небезпечного інструменту (ймовірно ножа), постраждали двоє українських студентів 19 і 21 років, які перебувають у лікарні у важкому стані.
Надзвичайна ситуація сталася у п’ятницю близько 4-ї ночі за київським часом у квартирі, яку винаймали студенти. Один з поранених студентів перебував у квартирі, яку вони винаймали, а другий – біля будинку. У квартирі були помітні сліди бійки.
Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були важко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ.
Поліція і прокуратура продовжують збирати інформацію, що дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.
У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили, що до місцевої поліції направлено запит.