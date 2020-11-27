У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані

У Жешуві на півдні Польщі в результаті застосування небезпечного інструмента (ймовірно, ножа) постраждали двоє українських студентів. Зараз вони перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Поліція поки що не затримала нікого, хто може бути причетний до злочину, повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції міста Жешува Адам Шельонг.

«Надзвичайна ситуація сталася близько 4-ї ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік»,- повідомив Шельонг.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні з серйозними ранами.

За словами поліцейського, надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти в адміністративному центрі Підкарпатського воєводства.

Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

Шельонг зазначив, що на даний момент нікого по цій справі не затримано. Однак він не виключив, що це може статися вже найближчим часом.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.

У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.