Загибель українця в Польщі: розтин не допоміг встановити причину смерті

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, яка контролює хід слідства, прокурор Кшиштоф Копаня.

“На жаль, результати розтину не дали можливість встановити причину смерті. Відтак здійснюватимуться подальші експертизи, відібрано біологічні зразки для проведення чергових аналізів”, - заявив Копаня.

За його словами, попередня експертиза встановила: чоловік на момент трагічної події був тверезим. Утім, наразі немає результатів токсикологічних та гістопатологічних досліджень. Прокурор зауважив, що їх результати стануть відомі через кілька тижнів.

“Зараз триває опитування свідків, вивчаються відеодані, відтворюється перебіг трагічної події. Ми встановлюємо, за яких обставин вжито електрошокер, чи поліцейські вчинили правильно, і чи його застосування могло призвести до смерті”, - наголосив речник Окружної прокуратури в Лодзі.

Він додав, що cитуація є “складною і нетиповою”, а тому прокуратура має усе ретельно з’ясувати.

Станом на сьогодні, розслідування цієї справи передано до районної прокуратури міста Скєрнєвіце Лодзького воєводства.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 16 листопада в населеному пункті Твожиянки Бжезінського повіту Лодзького воєводства агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами поліцейських, які прибули на місце, українець поводився агресивно, кидав у них різноманітними предметами, погрожував ножем. Поліцейські викликали підмогу і, після невдалих спроб заспокоїти особу словами, застосували до неї силу. Як повідомили поліцейські, спочатку щодо особи був застосований сльозогінний газ, що не дало результату. Відтак було застосовано паралізатор, що дозволило зупинити його і надіти наручники. Після цього затриманому відразу стало погано, а рятувальники, які прибули на місце події за викликом, зафіксували смерть українця.

За інформацією окружної прокуратури у Лодзі, однозначно відомо, що чоловік помер відразу після затримання поліцією, але зарано висувати тезу, “що між діями поліції і смертю особи є безпосередній зв'язок”. Відповідь на це питання повинні дати численні експертизи, а також дані відеореєстратора, вмонтованого у паралізаторі, який був застосований проти українця.

До Польщі приїхала близька особа загиблого, яка привезла його медичну книжку. Усі записи буде переведено на польську мову і надано експертам.

Відомо, що 44-річний уродженець Тернопільської області прибув до Польщі 10 листопада для роботи на будівництві. Він перебував на карантині після перетину кордону, але не дотримувався його.

Справа загибелі українця відразу після затримання поліцією перебуває під контролем Консульського відділу Посольства України в Польщі.