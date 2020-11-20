Смерть українця в Польщі: справу передадуть до іншої прокуратури

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, яка контролює хід слідства, прокурор Кшиштоф Копаня.

“На даному етапі збір усіх доказів у слідстві здійснює прокуратура Бжезінського повіту, де сталася трагічна подія. Однак, для гарантування повної об’єктивності розслідування справу надалі буде передано до іншої прокуратури Лодзького воєводства”, - повідомив Копаня.

За його словами, у цій справі своє внутрішнє розслідування веде також орган внутрішньої безпеки поліції, який напряму підпорядковується головному коменданту польської поліції.

Прокурор повідомив, що розтин тіла померлого українця відбудеться, ймовірно, на наступному тижні. До цього часу польські судмедексперти мають отримати перекладену на польську мову медичну документацію, яку вже привезла до Польщі близька особа померлого.

Копаня поінформував, що розтин буде проведено судмедекспертами закладу судової медицини Лодзького медичного університету. За його словами, розтин може дати остаточну відповідь щодо причини агресивної поведінки чоловіка у день трагедії і від чого він помер.

Як інформувало агентство, у ніч проти 16 листопада в населеному пункті Твожиянки Бжезінського повіту Лодзького воєводства агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами поліцейських, після прибуття на місце українець поводився агресивно, кидав у них різноманітними предметами і нібито витягнув ніж. Поліцейські викликали підмогу і після невдалих спроб заспокоїти особу словами вони застосували до неї силу. Як повідомили поліцейські, спочатку щодо особи був застосований сльозогінний газ, що не дало результату. Відтак, проти чоловіка було вжито паралізатор, що дозволило зупинити його і надіти наручники. Після цього затриманому відразу стало погано, а рятувальники, які прибули на місце події за викликом, зафіксували смерть українця.

За інформацією окружної прокуратури у Лодзі, однозначно відомо, що чоловік помер відразу після затримання поліцією, але зарано висувати тезу, “що між діями поліції і смертю особи є безпосередній зв'язок”. Відповідь на це питання, окрім розтину, мають дати також дані відеореєстратора, вмонтованого у паралізаторі, який був застосований проти українця.

Відомо, що 44-річний уродженець Тернопільської області прибув до Польщі 10 листопада для роботи на будівництві. Він перебував на карантині після перетину кордону, але не дотримувався його.

Справа загибелі українця після його затримання поліцією перебуває під контролем Консульського відділу Посольства України в Польщі.