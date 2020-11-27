Наступного тижня МОЗ оцінить, чи спрацював карантин вихідного дня

Міністерство охорони здоров'я зможе оцінити ефект від карантину вихідного дня наступного тижня.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Чи спрацювали до кінця ті обмеження, які ми ввели, в тому числі і карантин вихідного дня? Ефект ми повинні отримати за 2-3 тижні, після інкубаційного періоду COVID-19, який в середньому становить 14 днів. Ми розраховували на ефект зменшення динаміки захворювання на COVID-19. Ми зростали в певній динаміці, з певними відсотками кожного тижня, і у нас був відповідний прогноз - яку кількість хворих ми повинні були мати на 1 грудня, на 15 грудня. І по наших розрахунках ми повинні були збити хвилю розповсюдження хвороби та зменшити динаміку, щоб відповідно зменшити навантаження на нашу медичну систему. На наступному тижні ми зможемо чітко сказати, чи досягли ми цього ефекту чи ні”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи. На території всієї країни установлені обмеження помаранчевого рівня.