Релігієзнавець радить створити мовно-конфесійний портрет кожної області

В Україні необхідно провести дослідження щодо мовно-конфесійного портрету кожної області.

Таку думку висловив директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливим було б створення і дослідження мовно-конфесійного портрету кожної області. Тому що ми розуміємо, що в тих самих дослідженнях Центру Разумкова всі дані по регіонах розбиті по макрорегіонах, і, наприклад, дуже важко зрозуміти з якихось цифр на Заході, яка ж насправді ситуація в Ужгороді. Тому що Закарпаття відрізняється від Волині, а Галичина відрізняється від Буковини. Так само як Запоріжжя відрізняється від Одеси, а Дніпро відрізняється від Харкова", - сказав Горєвой.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.