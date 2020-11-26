Гендиректору КБ «Південне» Дегтярьову дадуть Героя України - джерело

Як передає кореспондент Укрінформу, про це після громадянської панахиди поінформували організатори його похорону, посилаючись на дзвінок з Офісу Президента України.

"Олександру Дегтярьову присвоять звання Героя України", - сказав розпорядник похорону.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада від ускладнень COVID-19 помер генеральний директор КБ “Південне” Олександр Дегтярьов - академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, кандидат економічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики, віцепрезидент Міжнародної астронавтичної федерації, секретар українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики.

Має звання “Почесний працівник космічної галузі України”, “Заслужений машинобудівник України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”. Лауреат Державної премії України, лауреат “Золотої медалі В. Ф. Уткіна” та премії Кабінету Міністрів України, премії НАН України ім. академіка М. К. Янгеля. Нагороджений орденами “За заслуги” III та II ступенів.

26 листопада у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби за померлим від COVID-19 генеральним директором КБ “Південне” Олександром Дегтярьовим.

Участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим узяв Глава держави Володимир Зеленський.