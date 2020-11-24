Дніпро оголосило день жалоби за гендиректором КБ «Південне»

Четвер у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби за померлим від COVID-19 генеральним директором КБ “Південне” Олександром Дегтярьовим.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Також у Фейсбуці він повідомив місце і час прощання з Дегтярьовим.

“Громадянська панахида за Олександром Дегтярьовим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників. Також цей четвер у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби”, - зазначив Філатов.

У своєму дописі він зауважив, що знайомство із генеральним директором КБ “Південне” було для нього честю.

“Він боровся за космічну мрію Дніпра і належав до школи професіоналів — досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами. Утім, людське життя виявилося крихким, а хвороба — безжальною. Цю втрату важко усвідомити, адже нещодавно він висловлював мені свою довіру та підтримку у другому турі виборів”, - написав Філатов.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада від ускладнень COVID-19 помер генеральний директор КБ “Південне” Олександр Дегтярьов - академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, кандидат економічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики, Віце-президент Міжнародної астронавтичної федерації, секретар українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики. “Почесний працівник космічної галузі України”, заслужений машинобудівник України. Лауреат Державної премії України, лауреат “Золотої медалі В.Ф. Уткіна”.