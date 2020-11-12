У Дніпрі попрощалися з лікарем, який помер від ускладнень COVID-19

У Дніпрі попрощалися з завідувачем відділенням для новонароджених обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Борисом Павленком, який помер від ускладнень коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Прощання відбулося на вулиці перед центральним входом в терапевтичний корпус лікарні Мечникова. Віддати останню шану відомому лікарю прийшли сотні мешканців міста.

Свій професійний шлях Борис Павленко починав з санітарів, працював у хірургічному відділенні, впродовж 30 років очолював дитяче реанімаційне відділення. Брався за складні випадки і виходжував немовлят з вагою пів кілограма. А ще був чудовим другом і мав багато захоплень.

У Дніпрі від Covid-19 помер відомий лікар, який рятував новонароджених дітей / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Про смерть колеги написав 11 листопада головний лікар лікарні Сергій Риженко. Він підкреслив, що Борис Павленко рятував людей від COVID-19 і смертельний вірус не пробачив йому.