У Дніпрі попрощалися з лікарем, який помер від ускладнень COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ.
Прощання відбулося на вулиці перед центральним входом в терапевтичний корпус лікарні Мечникова. Віддати останню шану відомому лікарю прийшли сотні мешканців міста.
Свій професійний шлях Борис Павленко починав з санітарів, працював у хірургічному відділенні, впродовж 30 років очолював дитяче реанімаційне відділення. Брався за складні випадки і виходжував немовлят з вагою пів кілограма. А ще був чудовим другом і мав багато захоплень.
У Дніпрі від Covid-19 помер відомий лікар, який рятував новонароджених дітей / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Про смерть колеги написав 11 листопада головний лікар лікарні Сергій Риженко. Він підкреслив, що Борис Павленко рятував людей від COVID-19 і смертельний вірус не пробачив йому.