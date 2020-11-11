У Дніпрі від COVID-19 помер завідувач реанімації новонароджених Борис Павленко.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбук написав головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

«Він рятував людей від COVID-19, і смертельний вірус не пробачив йому ... Вчора зупинилося серце Лікаря. Від нас пішов друг і колега. Завідувач реанімацією новонароджених Борис Павленко. Він був з тих, кого любили всі. Надійний, спокійний, небагатослівний. Впевнений у кожній своїй дії. Багато років на ньому була найвища відповідальність - за життя новонароджених малюків. Той випадок, коли «непоправна втрата» - не пафосні слова, а щире вираження наших почуттів. Повірити неможливо. Світла пам'ять», - підкреслив Риженко.

Прощання з Борисом Павленко відбудеться 12 листопада.

За два дні до цього допису Риженко написав, що ситуація з коронавірусом не просто важка, а найважча.

«Лікарі, медсестри - трудівники-герої, вони з усіх сил ледве витримують цю вірусну атаку . COVID-19 викликає раптовий інсульт, посилюючи згортання крові, вірусна інфекція провокує утворення тромбів, бляшки закупорюють судини, що живлять головний мозок, кров не надходить, клітини миттєво відмирають. У реанімації Мечникова лежить 13 важких пацієнтів з великими пневмоніями і десятки з наслідками від перенесеного коронавірусу, які ускладнилися серцево-судинними та церебральними симптомами (інфаркти, інсульти).

Боремося за їхнє життя», - йдеться у дописі головного лікаря.

На Дніпропетровщині - 18690 підтверджених випадків коронавірусу. Одужали 7775 жителів області, померли - 537 осіб.

В Україні за минулу добу виявлено 10 611 нових випадків, а з початку епідемії - 489 900. За минулу добу померло 191 хворий, а з початку епідемії - 8 947 осіб. Нині хворіють 259,4 тисячі осіб, одужало 221,4 тисячі.