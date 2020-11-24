Гендиректор КБ «Південне» помер від COVID-19

Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев 24 листопада помер від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Офіс Президента.

«Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОП, Дегтярев був одним з найдосвідченіших фахівців вітчизняної аерокосмічної галузі і розумів, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі.

«Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти… Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярев», - зазначили в Офісі Президента, висловлюючи співчуття родині, близьким та Україні.

Олександр Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року в м. Яранську (Кіровська область, Росія). Закінчив Ленінградський механічний інститут (БДТУ) за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів» (1975) і економічний факультет Дніпропетровського національного університету (2001). Пройшов стажування і навчання в ряді аерокосмічних компаній США та Франції.

Після закінчення Ленінградського механічного інституту у 1975 році його було направлено на роботу в КБ «Південне», де пройшов шлях від інженера до генерального конструктора — генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро „Південне“ ім. М. К. Янгеля».

У 2018 р. Дегтярев був призначений на посаду генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».