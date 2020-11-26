Карпатський регіон знаходиться у небезпеці через вирубку лісів - ООН

Карпатський регіон знаходиться у реальній небезпеці, зокрема через вирубку лісів та зміну клімату.

Про це заявила виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен на шостій конференції за участі представників Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України, передає Укрінформ.

«Не обманюйте себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці… Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав та за їхні межі. Це має безліч наслідків», - заявила Андерсен.

За її словами, наслідком цього стали кілька руйнівних повеней, які протягом останніх років пережила Україна.

«Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату. Але незаконні вирубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені», - наголосила Андерсен.

Між тим, за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії у понад п'ять мільярдів євро. Лише в 2016 році в Румунії було незаконно вирубано близько 187 тис. кубометрів деревини.

Виконавчий директор програми ООН з питань довкілля закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Також Андерсен закликала країни регіону притягувати до відповідальності великі компанії, які беруть участь у закупівлі незаконної деревини.

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Як відомо, 22 травня 2003 року у Києві була підписана Карпатська конвенція, учасниками якої є сім країн Центральної та Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна). Конвенція є другою субрегіональною угодою щодо захисту гірських районів по всьому світу. Сесії конференції сторін проводяться раз на три роки.

Конвенція була ратифікована Законом України «Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» 7 квітня 2004 року.