На Прикарпатті провели обшуки у лісгоспах через незаконну вирубку

На Прикарпатті правоохоронці провели масові обшуки на території кількох лісових господарств через незаконну вирубку лісу.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

«Поліцейські Івано-Франківщини провели масові обшуки на території кількох лісових господарств у справі про незаконну вирубку лісу. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що службові особи декількох лісових господарств зловживали своїм службовим становищем і перебували у попередній злочинній змові з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги по лісозаготівлі шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну вирубку лісу», - йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті провели обшуки у лісгоспах

За інформацією поліції, правоохоронцям вдалось встановити ряд осіб, які можуть бути причетними до порушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

«9 липня детективи слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі слідчого управління, оперативники карного розшуку із залученням спецпідрозділу «КОРД» та роти поліції особливого призначення провели 14 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності та проживання причетних до злочину осіб, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, речей і предметів, які свідчать про їх злочинну діяльність за минулий і поточний роки. Всі обшуки проведені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури», - запевняє поліція.

Зазначається, що під час обшуків у одному із гірських районів Прикарпаття поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку.

Також поліцейські провели обшуки на пилорамах на предмет законності їх роботи. Там теж виявили значну кількість деревини різних порід без документів.