На Прикарпатті посадовці нарубали лісу на майже ₴2 мільйони
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру службовим особам Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство». Вони підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну порубку та збували деревину підприємству, внаслідок чого державі завдано збитків на суму 1,9 мільйона гривень.
Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.