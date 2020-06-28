На Прикарпатті посадовці нарубали лісу на майже ₴2 мільйони

Посадовці Рогатинського лісгоспу, що на Прикарпатті, підозрюються у службовій недбалості, внаслідок якої державі завдано 1,9 мільйона гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру службовим особам Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство». Вони підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну порубку та збували деревину підприємству, внаслідок чого державі завдано збитків на суму 1,9 мільйона гривень.

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Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.