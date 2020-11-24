Напад на «автобус Киви»: усіх підозрюваних відпустили під домашній арешт

Ще шістьом, а загалом 15 підозрюваним у нападі на автобус із активістами "Опозиційної платформи - За життя" на Харківщині, що стався 27 серпня, суд змінив запобіжні заходи – з тримання під вартою без права внесення застави на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«24 листопада за рішенням суду шістьом підозрюваним, як і решті підозрюваних, змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», - сказав речник.

Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура – з огляду на те, що в ході слідства відбулася перекваліфікація справи: 15-ом затриманим уже не інкримінується стаття «замах на вбивство».

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, били скло, наздоганяли пасажирів автобуса та били їх на дорозі.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

20 листопада стало відомо, що прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних на ч. 4 ст. 296 КК України (Групове хуліганство із застосуванням зброї). При цьому, відзначили в прокуратурі, факт замаху на умисне вбивство слідчі поліції продовжують розслідувати.

Строк досудового розслідування у зв’язку зі складністю кримінального правопорушення продовжений слідчим суддею до 5 місяців, до кінця січня.