Кілька десятків активістів зібралися під лікарнею у Феофанії, де наразі проходить лікування від коронавірусної хвороби Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітингувальники, серед яких і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, прибули до лікарні у складі автопробігу.

Під лікарнею у Феофанії активісти вимагають від Президента поновити реформи / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

Вони зібралися біля прохідної лікарні. Поруч чергують поліцейські. Ситуація наразі спокійна.

Серед організаторів акції — громадське об’єднання "Рух опору капітуляції".

Активісти вимагають, зокрема, поновити реформи і “зупинити ті процеси їх руйнації, які сьогодні активно проводяться реваншистами, капітулянтами та колаборантами при владі”.

Наразі активісти вже запалили фаєри.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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Дев'ятого листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".