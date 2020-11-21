Президент розповів про головний здобуток трьох революцій в Україні

Для настання справжніх змін у суспільстві потрібно об’єднуватися не “проти” когось чи чогось, а “за”, переконаний Президент Володимир Зеленський.

Таку думку він висловив під час зустрічі з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти, повідомляє пресслужба глави держави.

“На мою думку, ми досить легко та згуртовано об’єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним слово – проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін”, – зазначив Президент.

Глава держави вважає, що цим переважно користуються політики. І це призводить до нових революцій.

Зеленський заявив, що здобутком трьох революцій є нова свідомість як громадян, так і влади. Кожен громадянин нашої держави знає – зміни справді можливі, підкреслив він.

“Фраза "Від мене нічого не залежить” – це є на сьогодні міф. Точно зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу – вона є вирішальна, її неможливо зламати, проти неї неможливо і не потрібно йти”, – сказав Зеленський.

На його переконання, нам як суспільству потрібно з холодною головою відповісти на запитання: які уроки ми маємо винести з трьох революцій та як не повторювати помилок?

У День Гідності та Свободи Президент Зеленський провів зустріч з учасниками революцій 1991, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти. Це перше подібне спілкування керівництва країни. Глава держави приєднався до розмови за допомогою відеозв'язку.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нехтування законодавчо закріпленими пріоритетами зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.