«Велика реставрація» допоможе зробити культурні об'єкти ресурсом розвитку України – МКІП

Проєкт «Велика реставрація» допоможе перетворити об'єкти культурної матеріальної та нематеріальної спадщини на один з основних ресурсів розвитку України.

Таку думку висловила заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк на IV Міжнародному форумі «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше завдання – це перетворення культури в основний ресурс розвитку України, це збереження і відтворення культурної матеріальної та нематеріальної культурної спадщини як умова добробуту взагалі соціуму. Які механізми тут є? Перший та найважливіший механізм - це ідея, пов'язана із взаємодією державних органів влади, бізнесу та громадського суспільства. Чинні форми є предметом для обговорення. Ми маємо знайти нові сенси або вдосконалити те, що на сьогодні є», – сказала Петасюк.

На її думку, у цьому контексті система державно-приватного партнерства набуває особливого значення, адже це довгострокові відносини, які визначають основну мету, спільну дію задля збереження об'єктів культурної спадщини. «На сьогодні є два види - це договірне партнерство та інституційне. Інституційне партнерство в цьому випадку є на часі, я думаю», - додала заступник міністра.

Посадовець нагадала, що Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”, що має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

На виконання указу й планується проєкт «Велика реставрація», наголосила Петасюк.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати у 2021 році.