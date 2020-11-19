Під Радою пройшла «антитютюнова» акція

Біля Верховної Ради України відбулася акція з нагоди Міжнародного дня відмови від куріння.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники продемонстрували макети електронних пристроїв для куріння, аби наочно показати маніпуляції, якими тютюнова індустрія залучає дітей та молодь до куріння.

«Недавнє дослідження показало, що більше третини українців віком від 18 до 69 років курять тютюнові вироби. Це надзвичайно велика цифра. Це означає, що потрібно посилювати боротьбу з курінням. Ми знаємо, що найефективніші заходи - це зміна законодавства. Одна з найбільш кричущих проблем, яка є в Україні на сьогодні, це те, що електронні пристрої для куріння взагалі ніяк не регулюються», - сказала на брифінгу під ВР виконавча директорка ГО «Життя» Лілія Олефір.

Учасники акції закликали парламент підтримати комплексний антитютюновий законопроєкт №4358, який передбачає заборону реклами в Інтернеті та продаж особам до 21 року. Під обмеження також потрапляють ароматизовані тютюнові вироби і рекламна викладка сигарет у магазинах та кіосках.

Ініціатори законопроєкту №4358 пропонують: заборонити реклами тютюну та електронних пристроїв для куріння в мережі Інтернет; продаж цих товарів особам до 21 року; заборонити ароматизовані тютюнові вироби, викладку сигарет в магазинах та кіосках; заборонити реклами та спонсорства електронних пристроїв для куріння; запровадити нові графічні попередження на пачках сигарет зі справжніми зображеннями хвороб; посилити захист від пасивного куріння у громадських і на робочих місцях.

Міжнародний день відмови від паління (No Smoking Day) відзначають щорічно у третій четвер листопада в більшості країн світу.