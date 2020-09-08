У Раді хочуть “дописати” в антитютюновий закон електронні сигарети

У Верховній Раді до кінця цього року мають ухвалити закон, який прирівнює електронні сигарети й засоби для нагрівання до звичайних тютюнових виробів з відповідною забороною їх до продажу молоді та юнацтву.

Про це повідомила народний депутат, член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах на пресконференції в Укрінформі на тему: «Чи стало більше курців електронних сигарет в Україні: презентація результатів опитування КМІС».

«Ми розпочали роботу над новими змінами до чинного закону №2813, до нового року заплановано винести його на перше читання і ухвалити в цілому. В травні ми розглянули чотири альтернативні проєкти, у вересні ми їх усі об’єднали в один, який найкраще вирішує проблему збільшення кількості людей, які палять, і насамперед – діти», - зазначила Булах.

На її думку, ухвалені 8 років тому законодавчі обмеження дуже прислужилися зменшенню вживання тютюнових виробів, але вони не враховували електронних засобів, яких тоді ще не було на ринку, а отже закон потребує змін.

Згідно з представленим дослідженням, нинішні зміни до антитютюнового закону підтримує абсолютна більшість українців. Так, норму законопроєкту, яка пропонує визнати електронні сигарети і засоби для нагрівання новітніми формами сигарет з подальшою забороною їхнього продажу дітям та юнацтву – підтримує 92% українців; збільшення віку для продажу всіх тютюнових виробів до 21 року – 87%; заборону прихованої реклами у вигляді викладок сигарет – 87%; розширення переліку громадських місць, де буде заборонено куріння – гуртожитки, готелі, вокзали, підприємства – підтримують 90%.

«Цим законопроєктом ми хочемо зменшити доступ наших дітей до дебюту куріння. Щоб дитина не мала фізичної можливості купити й вживати сигарети, і електронні сигарети в тому числі. І водночас це наші зобов'язання перед Європейським Союзом, де у 40-ій директиві Україна зобов’язалася боротися з курінням усіма можливими для цього способами», - пояснила Булах.

Тим часом виконавчий директор ГО «Життя» Лілія Олефір нагадала, що у травні цього року Президент підписав ухвалений парламентом закон №466, однією з норм якого є запровадження податків на тютюнові вироби для нагрівання.

«Раніше вони оподатковувалися в 3,5 рази менше. Це означало додаткові прибутки для тютюнових компаній на маркетинг цих виробів. З 1 січня 2021 року податки і на сигарети, і на тютюнові вироби для нагрівання будуть урівняні. Це означає, що будуть більші надходження в бюджет і менше мотивації для потенційних курців, бо це призведе і до зростання ціни, і ці вироби стануть менш доступними для молодих людей, бо реклама цих виробів націлена насамперед на них», - наголосила Олефір.

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Вона зазначила, що, орієнтуючись на молодь, реклама тютюнових виробів перебирається у соціальні мережі, і нагадала, що згідно з дослідженням 2018-2019 років, 2,5 тис. постів з хештегами тютюнових виробів від 30 інфлуенсерів (зірок соціальних медіа) охоплювали аудиторію 5,6 млн із загальною вартістю рекламного контенту 1,8 млн доларів.

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Як підсумували організатори, попри зниження загальної поширеності куріння, нинішнє дослідження показало стрімке збільшення вживання окремих тютюнових виробів, в основному електронних сигарет молоддю. Серед головних причин – відсутність законодавчого регулювання з боку держави та агресивний маркетинг тютюнової індустрії щодо залучення молоді до куріння.