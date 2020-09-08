У Раді хочуть “дописати” в антитютюновий закон електронні сигарети
Про це повідомила народний депутат, член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах на пресконференції в Укрінформі на тему: «Чи стало більше курців електронних сигарет в Україні: презентація результатів опитування КМІС».
«Ми розпочали роботу над новими змінами до чинного закону №2813, до нового року заплановано винести його на перше читання і ухвалити в цілому. В травні ми розглянули чотири альтернативні проєкти, у вересні ми їх усі об’єднали в один, який найкраще вирішує проблему збільшення кількості людей, які палять, і насамперед – діти», - зазначила Булах.
На її думку, ухвалені 8 років тому законодавчі обмеження дуже прислужилися зменшенню вживання тютюнових виробів, але вони не враховували електронних засобів, яких тоді ще не було на ринку, а отже закон потребує змін.
Згідно з представленим дослідженням, нинішні зміни до антитютюнового закону підтримує абсолютна більшість українців. Так, норму законопроєкту, яка пропонує визнати електронні сигарети і засоби для нагрівання новітніми формами сигарет з подальшою забороною їхнього продажу дітям та юнацтву – підтримує 92% українців; збільшення віку для продажу всіх тютюнових виробів до 21 року – 87%; заборону прихованої реклами у вигляді викладок сигарет – 87%; розширення переліку громадських місць, де буде заборонено куріння – гуртожитки, готелі, вокзали, підприємства – підтримують 90%.
«Цим законопроєктом ми хочемо зменшити доступ наших дітей до дебюту куріння. Щоб дитина не мала фізичної можливості купити й вживати сигарети, і електронні сигарети в тому числі. І водночас це наші зобов'язання перед Європейським Союзом, де у 40-ій директиві Україна зобов’язалася боротися з курінням усіма можливими для цього способами», - пояснила Булах.
Тим часом виконавчий директор ГО «Життя» Лілія Олефір нагадала, що у травні цього року Президент підписав ухвалений парламентом закон №466, однією з норм якого є запровадження податків на тютюнові вироби для нагрівання.
«Раніше вони оподатковувалися в 3,5 рази менше. Це означало додаткові прибутки для тютюнових компаній на маркетинг цих виробів. З 1 січня 2021 року податки і на сигарети, і на тютюнові вироби для нагрівання будуть урівняні. Це означає, що будуть більші надходження в бюджет і менше мотивації для потенційних курців, бо це призведе і до зростання ціни, і ці вироби стануть менш доступними для молодих людей, бо реклама цих виробів націлена насамперед на них», - наголосила Олефір.
Вона зазначила, що, орієнтуючись на молодь, реклама тютюнових виробів перебирається у соціальні мережі, і нагадала, що згідно з дослідженням 2018-2019 років, 2,5 тис. постів з хештегами тютюнових виробів від 30 інфлуенсерів (зірок соціальних медіа) охоплювали аудиторію 5,6 млн із загальною вартістю рекламного контенту 1,8 млн доларів.
Як підсумували організатори, попри зниження загальної поширеності куріння, нинішнє дослідження показало стрімке збільшення вживання окремих тютюнових виробів, в основному електронних сигарет молоддю. Серед головних причин – відсутність законодавчого регулювання з боку держави та агресивний маркетинг тютюнової індустрії щодо залучення молоді до куріння.