Єврокомісія вкотре закликала європейців кинути палити

Єврокомісія вкотре закликала європейців кинути палити

Укрінформ
Напередодні Всесвітнього дня без тютюну, який ще називають Днем боротьби з тютюнопалінням, що за рішенням ВООЗ щороку відзначається 31 травня, єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес назвала тютюнопаління серед факторів, які не лише руйнують здоров’я людини, але й приносять пряму шкоду економіці цілих країн.

Про це йдеться у заяві єврокомісара Кіріакідес, яка оприлюднена на сайті Європейської комісії.

"Кожного року тютюн вбиває близько 6 мільйонів людей по усьому світу. Цім смертям можна було запобігти. Ці 6 мільйонів особистостей могли б бути сьогодні з нами, і уникнути численних страждань. При тому, що ми знаємо – використання тютюну є найбільшою причиною смерті людей, яку можна упередити, вона продовжує спричиняти хвороби та втрати життя", - наголосила представник Єврокомісії.

Вона навела таку статистику: 27% всіх випадків загибелі людей від раку пов’язані з палінням. Якби вдалося повністю заборонити паління, це могло б упередити 90% випадків раку легень. На додаток до величезних ризиків для здоров’я, тютюнопаління несе величезні економічні збитки – за офіційними даними 2017 року економічна ціна паління склала близько 4,6% від ВНП Євросоюзу.

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"З цієї причини у Європейському плані боротьби проти раку ми маємо зробити потужний фокус на контролі над тютюном та здійснити потужні заходи, щоб зменшити його шкідливі впливи. Нашим важливим пріоритетом є захистити нашу молодь від небезпечних ефектів тютюну – це основа політики ЄС стосовно тютюну. Я дуже підтримую, що цього року День без тютюну 31 травня сфокусований саме навколо молодих людей", - сказала Кіріакідес.

Вона нагадала, що з 20 травня поточного року в Європі заборонено використання ментолу, як в цигарках, так і в саморобних тютюнових виробах. Рік тому також 20 травня Євросоюз запровадив сувору систему відстежування походження тютюнових виробів, що дозволило значно зменшити їх незаконний обіг та торгівлю.

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Вже цього тижня Єврокомісія представила пропозиції до програми «EU4Health» (ЄС для здоров’я), яка передбачатиме безпрецедентне бюджетне фінансування ЄС в обсязі €9.4 мільярда євро, що дозволить значно збільшити підтримку програмам запобігання раку та його лікування.

"Попри те, що 40 відсотків випадків раку можна було упередити, лише 3 відсотки бюджету на охорону здоров’я в ЄС використовується для запобігання. З огляду на поточний удар COVID-19 по всій системі охорони здоров’я в цілому, та особливо по системі запобігання та лікування раку, є невідкладна необхідність наростити наші зусилля у боротьбі з тютюнопалінням. Тютюн ніколи не буває безпечним. Тож кращим рішенням у Всесвітній день без тютюну було б залишити тютюнопаління у минулому", - наголосила єврокомісар.

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