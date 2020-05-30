Єврокомісія вкотре закликала європейців кинути палити

Напередодні Всесвітнього дня без тютюну, який ще називають Днем боротьби з тютюнопалінням, що за рішенням ВООЗ щороку відзначається 31 травня, єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес назвала тютюнопаління серед факторів, які не лише руйнують здоров’я людини, але й приносять пряму шкоду економіці цілих країн.

Про це йдеться у заяві єврокомісара Кіріакідес, яка оприлюднена на сайті Європейської комісії.

"Кожного року тютюн вбиває близько 6 мільйонів людей по усьому світу. Цім смертям можна було запобігти. Ці 6 мільйонів особистостей могли б бути сьогодні з нами, і уникнути численних страждань. При тому, що ми знаємо – використання тютюну є найбільшою причиною смерті людей, яку можна упередити, вона продовжує спричиняти хвороби та втрати життя", - наголосила представник Єврокомісії.

Вона навела таку статистику: 27% всіх випадків загибелі людей від раку пов’язані з палінням. Якби вдалося повністю заборонити паління, це могло б упередити 90% випадків раку легень. На додаток до величезних ризиків для здоров’я, тютюнопаління несе величезні економічні збитки – за офіційними даними 2017 року економічна ціна паління склала близько 4,6% від ВНП Євросоюзу.

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"З цієї причини у Європейському плані боротьби проти раку ми маємо зробити потужний фокус на контролі над тютюном та здійснити потужні заходи, щоб зменшити його шкідливі впливи. Нашим важливим пріоритетом є захистити нашу молодь від небезпечних ефектів тютюну – це основа політики ЄС стосовно тютюну. Я дуже підтримую, що цього року День без тютюну 31 травня сфокусований саме навколо молодих людей", - сказала Кіріакідес.

Вона нагадала, що з 20 травня поточного року в Європі заборонено використання ментолу, як в цигарках, так і в саморобних тютюнових виробах. Рік тому також 20 травня Євросоюз запровадив сувору систему відстежування походження тютюнових виробів, що дозволило значно зменшити їх незаконний обіг та торгівлю.

Вже цього тижня Єврокомісія представила пропозиції до програми «EU4Health» (ЄС для здоров’я), яка передбачатиме безпрецедентне бюджетне фінансування ЄС в обсязі €9.4 мільярда євро, що дозволить значно збільшити підтримку програмам запобігання раку та його лікування.

"Попри те, що 40 відсотків випадків раку можна було упередити, лише 3 відсотки бюджету на охорону здоров’я в ЄС використовується для запобігання. З огляду на поточний удар COVID-19 по всій системі охорони здоров’я в цілому, та особливо по системі запобігання та лікування раку, є невідкладна необхідність наростити наші зусилля у боротьбі з тютюнопалінням. Тютюн ніколи не буває безпечним. Тож кращим рішенням у Всесвітній день без тютюну було б залишити тютюнопаління у минулому", - наголосила єврокомісар.