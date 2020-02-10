Єврокомісія пропонує збільшити ціни на сигарети в ЄС

Європейська Комісія оприлюднила доповідь про поточний стан ринку тютюнових виробів у країнах ЄС та запропонувала підвищити та гармонізувати податки на таку продукцію з метою введення додаткових стимулів для людей кинути паління.

Про це йдеться у повідомленні, яке оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Єврокомісія оприлюднила оцінку правил ЄС в оподаткуванні тютюну… Хоча ці правила, в цілому, добре спрацьовують у формуванні структури податків та доходів, такий інструмент уже не є настільки ж ефективним у стримуванні та обмеженні споживання. Підвищення мінімального рівня податків та цигарки та різаний тютюн мало ефект лише в декількох країнах ЄС, де рівень такого оподаткування був дуже низьким», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Єврокомісія, кількість курців у країнах ЄС усе ще є причиною для глибокого занепокоєння, адже 26 відсотків дорослого населення нині продовжують палити. Тривожним є той факт, що цей показник навіть вищий серед європейської молоді віком від 15 до 24 років – 29 відсотків курців. Нещодавно започаткований Європейський план дій із боротьби проти раку розглядає підвищення оподаткування на тютюнову продукцію як ключовий інструмент для зменшення кількості споживання цієї продукції серед європейської молоді.

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Окремий наголос доповідь робить на запобіганні контрабанді та незаконному обігу тютюнових виробів, що призводить до значних втрат у доходах від оподаткування.

Одним із факторів такого явища є цінова нерівність у цьому секторі між різними країнами ЄС, в яких вартість однієї пачки цигарок може коливатися від 2,57 до 11,37 євро, що створює стимули для незаконної транскордонної торгівлі.

Проблемою залишається незаконне виробництво тютюнової продукції та її контрабанда з третіх країни. Частка такої нелегальної продукції становить близько 8 відсотків від загального обсягу тютюнової продукції, що потрапляє на європейський ринок. При цьому саме цигарки найчастіше є у переліку товарів, які виявляються та конфіскуються на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Єврокомісія дійшла висновку, що існуюча Директива з оподаткування тютюну потребує уточнення внаслідок швидкого зростання споживання у секторі електронних цигарок. Кількість споживачів цієї продукції в країнах ЄС подвоїлася у період між 2013 та 2017 роками і наразі становить близько 12 мільйонів людей. Загальна ємність європейського ринку електронних цигарок, за даними 2017 року, оцінюється у 2,54 мільярда євро.

При цьому, як зазначається у доповіді Єврокомісії, загальна ємність європейського ринку тютюну, включаючи доходи від оподаткування, становить близько 106,5 мільярда євро, з цієї суми близько 22,5 відсотків припадає на зібрані податки.