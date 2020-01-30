Раді пропонують обмежити продаж сигарет до 21 року

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 2813, яким серед іншого пропонується заборонити продаж електронних сигарет та тютюнових виробів молодим людям до 21 року.

Про мету законопроєкту на пресконференції в Укрінформі розповів голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Ціль, яку ми бачили перед собою, готуючи цей законопроєкт, — створити такі умови, за яких діти, народжені в Україні за час роботи ВР 9 скликання, ніколи не почнуть вживати тютюнові вироби. Ці цілі цілком досяжні, адже такі країни, як Австралія, Нова Зеландія, Канада, Румунія, Фінляндія, вже запровадили таке ж саме законодавство, яке ми пропонуємо прийняти в Україні, щоб через 15-20 років поширеність куріння серед дітей зменшилася до 0", - сказав Радуцький.

Він висловив сподівання, народні депутати підтримають цей законопроєкт, оскільки він повністю відповідає директивам Європейського союзу. А саме: імплементації рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, Директиви 2014/40/Є та "Реалізації цілей сталого розвитку України" ООН, а також норми законопроєкту сприятимуть реалізації національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення цілей сталого розвитку від 26.07.2018 року №530-р.

Як наголосила на пресконференції народний депутат, одна з ініціаторів законопроєкту, Лада Булах, законопроєкт покликаний змінити взаємовідносини покупців та продавців тютюнових виробів, а також засобів для нагрівання тютюну та інших нових форм вживання тютюну, а також зменшити до них доступ та зменшити їх популяризацію.

"Норми, які зменшують можливість придбати сигарети для дітей: запроваджують небрендовані пачки сигарет непривабливого темно-оливкового кольору, з великими зображеннями хвороб, що покривають 65% площі пачки (зараз це 45%). Це європейська практика, для того, щоб сигарети були однакові та непривабливі. Регулювання обігу електронних сигарет та заправних контейнерів для них. Ми регулюємо і обмежуємо продаж всіх видів сигарет для людей до 21 року. Це непросте рішення, разом з МОЗ обмірковували його, воно на 100% зменшить шкоду тютюнових виробів. Тому що за даними і європейський, і американських досліджень, 95% курців за 35 років сказали що їх перший досвід вживання сигарет відбувся з 18 до 21 року. Це вік коли людина починає експериментувати і пробувати сигарети", - заявила Булах.

Також законопроєктом запроваджується визначення та регулювання тютюнових виробів для нагрівання та пристроїв для їх куріння, оскільки в чинній законодавчій базі немає чітких визначень, як називаються ці засоби, і як регулювати їх обіг.

Ще одна пропозиція — заборона видимого розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу, відсутність будь-якої реклами, навіть за допомогою викладки сигарет в точках продажу.

"Всі ми знаємо, що в будь-якому супермаркеті вони яскраво підсвічені, мають привабливі прилавки, там немає зображень людей з хворобами легень або онкологією. Там є красиві фотографії молодих здорових дівчат та хлопців, і це зменшує нашу тривогу щодо того, що ми купуємо небезпечний товар", - пояснила Булах.

Крім цього, пропонується повна заборона реклами сигарет, тютюнових виробів в інтернеті, надання органам місцевого самоврядування можливості додатково визначати місця вільні від куріння, розширення переліку громадських місць, вільних від куріння — вокзали, гуртожитки, офіси та робочі місця.

Також ініціатори законопроєкту пропонують заборонити електронні сигарети та сигарети з ароматизаторами і смаковими добавками.

"Це було прийнято нами на підставі того, що це невелика кількість тютюнових виробів — усього 10% від загального обігу сигарет, електронних сигарет. Саме ці сигарети купують вперше підлітки, коли пробують курити. Це гачок, щоб підсадити курця на вживання тютюну", - сказала Булах.

Як зауважила на прес-конференції виконавча директорка ГО "Життя" Лілія Оліфер, через хвороби, пов’язані з вживанням тютюну, Україна щороку втрачає близько 88 млрд грн, натомість від акцизів поступає біля 43 млрд грн. Ці акцизи сплачують курці. Щодня від хвороб, пов'язаних з курінням помирає 230 українців. За рік це - 85 тисяч людей.

За даними Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну в Україні (GATS) 2010 та 2017 років, загальна поширеність вживання тютюну серед дорослих віком від 15 років знизилася на 19%: з 29,35 у 2010 році до 22,8% у 2017 році (з 49,6% до 39,7% серед чоловіків, з 10,5% до 8,8% серед жінок). Наразі щодня курить кожен п'ятий українець — це 7,2 млн дорослого населення.

Згідно з даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS) 2017 року в Україні 18,4% дітей 13-15 років є споживачами електронних сигарет (22,6% хлопці і 14% дівчата), а пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Окрім того, 14,9% дітей віком 13-15 років (17,8% хлопців і 12,1% дівчат) є споживачами тютюну.