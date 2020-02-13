Суд Іспанії дозволив вираховувати штрафи з працівників за "перекури"

Іспанська компанія, яка вираховувала у співробітників гроші з зарплати за перерви на паління цигарок, виграла справу у вищому суді Іспанії за позовом профспілки.

Про це повідомляє ВВС.

"Компанія, що перестала оплачувати своїм працівникам час, витрачений на перерви на паління цигарок, виграла позов у вищому суді Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Енергетична компанія Galp заявляє, що вона застосовує норми іспанського законодавства, відраховуючи витрачений працівниками час поза місцем праці.

Згідно з новими змінами до іспанського законодавства, працедавці зобов’язані реєструвати входи та виходи співробітників з робочого місця. Такі норми закону мають на меті запобігти експлуатації працівників.

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У винесенні вердикту вищий суд Іспанії спирався на свою попередню постанову про те, що працівники не мають права на оплачуваний перекур, горнятко кави або перерву на обід.

Профспілка, що подала позов до суду, планує оскаржити цей вердикт.