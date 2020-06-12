В Україні за рік подорожчав увесь алкоголь і сигарети
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із травня 2019 року по травень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 8,0% (до 17,61 грн за 0,5 л); вина столові — на 2,5% (до 67,08 грн за 0,75 л); горілка — на 0,8% (до 92,23 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у травні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 39,45 грн за пачку (20 шт.), що на 25,3% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 35,44 грн за пачку (дорожче на 30,1%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.