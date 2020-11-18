В Україні скасували довідку про склад сім’ї

Міністерство цифрової трансформації ліквідувало довідку про склад сім’ї, що була необхідна для отримання низки державних послуг, що зменшить адміністративне навантаження та спростить отримання держпослуг для українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Ми продовжуємо ліквідовувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей задля бюрократичної галочки. Сьогодні уряд скасував таку довідку для отримання п’яти послуг, які вимагають надання такої довідки. На черзі — ще спрощення 20 послуг", – наголосив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що Кабінет Міністрів схвалив пропозиції Мінцифри щодо виключення довідки про склад сім’ї з переліку документів, що подаються заявниками під час отримання 6 державних послуг.

Зокрема, довідка про склад сім’ї відсьогодні не потрібна: під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців; під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни; під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв’язку; під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла; під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України; під час отримання військовослужбовцями житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову, яка скасовує довідку про склад сім’ї для альтернативної військової служби.