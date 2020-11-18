Україна – третя за кількістю звернень до ЄСПЛ

Україна зберігає третє місце серед країн-членів Ради Європи за кількістю позовів до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила статистика ЄСПЛ за жовтень 2020 року.

Згідно з актуальними даними, станом на 31 жовтня від України у Європейському суді зареєстровано 10 100 позовних заяв, що становить 16,5% від загальної кількості. Це є третім показником після Росії – 14 050 позовів (22,09%) та Туреччини – 10 150 (16,6%).

Загалом станом на кінець жовтня 2020 року на розгляді ЄСПЛ перебувають 61 250 позовних заяв.