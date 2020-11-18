Українці, які повертаються з-за кордону, не повинні проходити примусове тестування – МОЗ

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мають проходити примусове тестування.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

“Є цікаві звернення (до контакт-центру МОЗ — ред.) щодо питань діагностики, коли наших громадян, які повертаються із-за кордону, - з робочих відряджень, відпочинку - змушують проходити платний тест в аеропорту. Зокрема, був такий випадок із моряками в одному з аеропортів. Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті з самоізоляції. ... Якщо такі випадки будуть фіксуватися в подальшому, ми можемо зробити припущення, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту”, - сказав Кучер.

Він заявив, що такі випадки в подальшому будуть чітко фіксуватися, і закликав громадян з усіх питань, які стосуються COVID-19, звертатися до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджено 570 153 випадки COVID-19, з них за добу 12 496.