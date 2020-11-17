Мерів штрафуватимуть за відмову від карантину вихідного дня - Немчінов

Мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їх компетенцією.

Так міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов прокоментував в інтерв'ю РБК-Україна відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.

«Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їх комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи та адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину», - заявив він.

За словами Немчінова, мери можуть займатися своїми комунальними установами і закладами.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.