Уряд не радився з ВР щодо карантину вихідного дня - Кондратюк

Кабінет міністрів не радився з Верховною Радою стосовно запровадження карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Насправді Верховна Рада про це нічого не знає. З парламентом ніхто не радився. Якихось великих дискусій з приводу того, вводити чи не вводити карантин вихідного дня, я не чула", - сказала Кондратюк.

Вона зазначила, що депутати не мають наміру протистояти уряду, але пропонують переглянути рішення щодо карантину вихідного дня в триденний термін.

Як повідомляв Укрінформ, Олена Кондратюк зареєструвала в парламенті проєкт постанови №4381 щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюють продовольчі магазини, фінансові установи, пошта, аптеки (у тому числі ветеринарні), медустанови, АЗС, СТО.