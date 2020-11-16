Деякі області вже застрахували до 70% лікарів — нарада в ОП

Кабінет Міністрів працює над удосконаленням програм страхування медиків, деякі області вже застрахували 60-70% лікарів.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що уряд активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників.

Зокрема, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги в разі хвороби.

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У свою чергу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко додав, що “після наказу глави держави ретельно опрацювати це питання, розробка страхових програм активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші”.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема, за добу 9832. Зокрема, захворіли 360 медпрацівників.