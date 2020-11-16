Співробітники СБУ на «передовій» мають бути захищені від реформаторського скорочення – Баканов
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.
«Центральним пунктом реформи СБУ повинна стати людина, рядовий співробітник, бо він і тільки він є основою сильної Служби. Військовослужбовці – кадровий резерв для змін в країні. Ці люди захищають нашу країну кожного дня, але їм потрібно мати впевненість, що їх та їхні родини захищає держава. Що вони мають соціальні гарантії і не будуть викинуті на вулицю під час чергового реформаторського скорочення», – сказав голова СБУ.
Такі гарантії тим більше необхідні у разі загибелі чи поранення співробітника. Причому під час лікування потрібно дотримуватися конфіденційності, що можливо забезпечити лише у відомчому медзакладі, додав він.
Баканов пояснив, що у процесі реформи планується зменшення штату СБУ. Наразі дискусія триває щодо оптимальної чисельності. За розрахунками Служби, скорочення слід проводити плавно з 27 тис. до 20 тис. осіб до 2027 року. Тоді це не завдасть удару по обороноздатності держави, а виплата компенсацій звільненим не стане тягарем для державного бюджету. Однак окремі парламентарії пропонують фронтальне скорочення на 10 тис. осіб за 3 роки.
До базових соціальних гарантій голова СБУ відносить також медичне обслуговування, освіту та професійний розвиток співробітників спецслужби. «Держава пропонує їм ризиковану, понаднормову і стресову роботу, в тому числі на території проведення ООС на Донбасі, але… не готова гарантувати лікування і реабілітацію», – зазначає він. Наприклад, відомчі медзаклади Служби у процесі реформи пропонується передати Міноборони, а Національну академію СБУ ліквідувати як вищий навчальний заклад.
«Військові професіонали, співробітники СБУ – це не найманці, які ризикують своїм життям за гроші. Це - найкращі сини та доньки нашої Батьківщини, які справою свого життя вибрали її захист. Але їм теж потрібна мотивація. Упевненість, що держава виконуватиме свої зобов’язання постійно, а не час від часу», – зазначив Баканов.
Як повідомляв Укрінформ, планується, що до 2027 року кількість співробітників СБУ поступово буде скорочена з 27 тис. до 20 тис. осіб.