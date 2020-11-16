Співробітники СБУ на «передовій» мають бути захищені від реформаторського скорочення – Баканов

Держава повинна забезпечувати базові соціальні гарантії співробітникам Служби безпеки України, які працюють в умовах високого ризику, в тому числі на території проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.

«Центральним пунктом реформи СБУ повинна стати людина, рядовий співробітник, бо він і тільки він є основою сильної Служби. Військовослужбовці – кадровий резерв для змін в країні. Ці люди захищають нашу країну кожного дня, але їм потрібно мати впевненість, що їх та їхні родини захищає держава. Що вони мають соціальні гарантії і не будуть викинуті на вулицю під час чергового реформаторського скорочення», – сказав голова СБУ.

Такі гарантії тим більше необхідні у разі загибелі чи поранення співробітника. Причому під час лікування потрібно дотримуватися конфіденційності, що можливо забезпечити лише у відомчому медзакладі, додав він.

Баканов пояснив, що у процесі реформи планується зменшення штату СБУ. Наразі дискусія триває щодо оптимальної чисельності. За розрахунками Служби, скорочення слід проводити плавно з 27 тис. до 20 тис. осіб до 2027 року. Тоді це не завдасть удару по обороноздатності держави, а виплата компенсацій звільненим не стане тягарем для державного бюджету. Однак окремі парламентарії пропонують фронтальне скорочення на 10 тис. осіб за 3 роки.

Читайте також: Найменше негативу серед силовиків у українців викликає глава СБУ

До базових соціальних гарантій голова СБУ відносить також медичне обслуговування, освіту та професійний розвиток співробітників спецслужби. «Держава пропонує їм ризиковану, понаднормову і стресову роботу, в тому числі на території проведення ООС на Донбасі, але… не готова гарантувати лікування і реабілітацію», – зазначає він. Наприклад, відомчі медзаклади Служби у процесі реформи пропонується передати Міноборони, а Національну академію СБУ ліквідувати як вищий навчальний заклад.

«Військові професіонали, співробітники СБУ – це не найманці, які ризикують своїм життям за гроші. Це - найкращі сини та доньки нашої Батьківщини, які справою свого життя вибрали її захист. Але їм теж потрібна мотивація. Упевненість, що держава виконуватиме свої зобов’язання постійно, а не час від часу», – зазначив Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, планується, що до 2027 року кількість співробітників СБУ поступово буде скорочена з 27 тис. до 20 тис. осіб.