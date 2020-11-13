До 2027 року кількість співробітників СБУ планують скоротити до 20 тисяч

Кількість співробітників СБУ до 2027 року поступово буде скорочена з 27 до 20 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова СБУ Іван Баканов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«На початку роботи над проєктом закону ми погодили базовий принцип – скорочення штату Служби має відбутись. А далі вже збалансували необхідні потреби державної безпеки та обороноздатності, компенсаторні механізми. Вийшли на оптимальну чисельність. Так, обґрунтованим є поступове скорочення до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний та 31 тис. в особливий період)», - повідомив Баканов, додавши, що цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях і сучасних безпекових реаліях.

Він також відзначив, що у Службі працюють живі люди, яких не можна просто викинути на вулицю. «Де взяти кошти в держбюджеті на виплату компенсацій при майже одночасному звільненні половини штату? Тому варіант плавного скорочення, який пропонувала Служба, більш оптимальний. Він дає змогу вийти на пенсію тим військовослужбовцям, які мають достатній стаж, і оновити нашу структуру. А держава не втратить свої ресурси», - зазначив очільник СБУ

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року Верховна Рада ІХ скликання призначила Івана Баканова головою Служби безпеки України. За це рішення проголосували 319 народних депутатів.

Раніше відповідний проєкт №1021 вніс у парламент Президент України Володимир Зеленський.

Фото: СБУ