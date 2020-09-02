Найменше негативу серед силовиків у українців викликає глава СБУ

Керівники правоохоронних органів, які були призначені вперше за президента Зеленського, Іван Баканов та Олександр Соколов мають нижчий негативний рейтинг, ніж керівники, призначені до Зеленського – Арсен Аваков та Артем Ситник.

Про це повідомив на пресконференції за результатами дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" аналітик Фонду "Демократичні ініціативи Петро Бурковський, передає Укрінформ.

За його словами, можна стверджувати, що позитивна оцінка керівників СБУ та ДБР є великою мірою авансом. Він також зазначив, що значна частка громадян взагалі не знає, хто очолює ті чи інші правоохоронні органи. Найбільш упізнаваним є Арсен Аваков – про нього нічого не чули лише 3% респондентів. А найменш відомим є в.о. голови ДБР – про Олександра Соколова нічого не знають 37% опитаних.

За даними опитування до роботи Баканова украй негативно ставляться 17,4% опитаних, до роботи Соколова – 19%, Холодницького 22,7%, Венедіктової та Ситника – 23%, Авакова – 30,6%.

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Опитування проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.