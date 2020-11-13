Експерти та науковці обговорюють медіазнавство на міжнародній конференції у Києві

Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» розпочала роботу у Києві в університеті імені Бориса Грінченка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відкриваючи наш представницький форум, ми щиро віримо у те, що єднання медійної спільноти у коронакризові часи слугує всім нам справжньою опорою. І навіть більше – надихає нас на стрімкий розвиток. При всіх негативних наслідках коронакриза підкреслила важливість професійної журналістики; брендів ЗМІ, яким довіряють; ролі медіа у боротьбі із фейками, для розростання яких пандемія становить вкрай сприятливе середовище через підвищену тривожність людей", - сказав під час конференції генеральний директор Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" Олександр Харченко.

Він зазначив, що професійний досвід медіа і довіра до їхніх брендів сьогодні в ціні. Але, за його словами, тільки за тієї умови, що ці медіа готові досить мобільно і гнучко опановувати та користуватися новими знаннями і технологіями, швидко, але й всебічно, оцінювати зміни в інформаційному просторі.

Харченко наголосив, що нині майже у всіх європейських країнах недостатня кількість фактчекерів (людей, котрі перевіряють достовірність певних фактів - ред.).

"Для України ж, яка на додаток до загальноєвропейських трендів у фейках більше за інші країни перебуває під постійними дезінформаційними вкидами Росії, формування потужної фактчекінгової спільноти, насамперед на базі наших українських медіа, на мою думку, сьогодні є одним із пріоритетів. Погана новина для всіх нас полягає в тому, що погані новини поширюються в кілька разів швидше, ніж добрі (в даному контексті - правдиві) новини", - додав він.

Під час конференції голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко зазначив, що на сьогодні широко розвиваються нові технології та нові медіа. За його словами, журналісти, викладачі журналістики, науковці, які вивчають медіа, повинні докладати великих зусиль, аби класичні та сучасні медіа відповідали новим реаліям.

"Ми розглядаємо цей захід як важливий для привернення уваги до реалій журналістики в Україні та світі, до того, як теоретики можуть налагоджувати діалог з практиками і так посилювати роль ЗМІ та посилювати роль професійних стандартів професії", - сказав Томіленко.

Конференцію модерує директор Інституту журналістики університету ім. Грінченка, кандидат педагогічних наук Галина Горбенко.

Міжнародна науково-практична конференція триватиме протягом 13-14 листопада в онлайн-форматі у зв’язку з пандемією COVID-19. Учасники форуму, зокрема, обговорюватимуть медіаправо в Україні та в ЄС; актуальні питання теорії та історії української журналістики; медіа у часи пандемії коронавірусної хвороби (COVID-2019) тощо.