Раді пропонують заборонити рекламу вздовж доріг

Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко (фракція партії «Слуга народу») зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо заборони на розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автодоріг загального користування.

Як передає Укрінформ, тест проєкту закону №4348 оприлюднено на сайті парламенту.

Автор законопроєкту пропонує також запровадити норму про те, що засоби зовнішньої реклами повинні розміщуватись не менш як за 200 м від смуги відведення автомобільних доріг загального користування та не менш як за 1000 м одне від одного, а у населених пунктах – не менш як за 50 м від проїжджої частини вулиць і доріг та не менш як за 500 м одне від одного.

Окрім того, пропонується визначити, щоб у населених пунктах розмір рекламного поля зовнішньої реклами не перевищував 1,2х1,8 м.

Загалом законопроєкт передбачає внесення змін до низки законів «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги».