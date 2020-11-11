Рада планує із 16 листопада перейти до підготовки законопроєкту про опозицію – Стефанчук

Робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту про парламентську опозицію планує перейти до підготовки його первинного варіанту з 16 листопада.

Як передає Укрінформ із посиланням на секретаріат першого заступника Голови ВР, про це повідомив перший віцеспікер Руслан Стефанчук під час засідання робочої групи.

«Із наступного понеділка ми плануємо перейти до підготовки первинного драфту законопроєкту про парламентську опозицію. З цією метою створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту», – зазначив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що вже в грудні 2020 року в межах робочої групи можна буде перейти до постатейного обговорення законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні на виконання розпорядження спікера в парламенті створили робочу групу щодо напрацювання закону про опозицію.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки документа.

Наприкінці липня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився за доцільність ухвалення закону про парламентську опозицію восени 2020 року, а у вересні уточнив, що розглядати цей документ парламент зможе після місцевих виборів.