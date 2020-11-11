Самоізоляція: виплати отримали вже понад 39 тисяч українців

Понад 39 тис. українських працівників, які з початку пандемії COVID-19 перебували на самоізоляції внаслідок коронавірусної хвороби, профінансовано виплати на суму 50 млн грн.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду в середу, 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд через Фонд соціального страхування забезпечує соціальний захист застрахованих осіб, допомагаючи запобіганню, виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, ми фінансуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання громадян на COVID-19, надаємо допомогу тим людям, які ідуть або перебувають на самоізоляції. З початку пандемії 39 тисяч 725 українських працівників, у тому числі 8200 медиків, знаходилися на самоізоляції і їм профінансовано вже виплати на суму 50 млн грн”, - розповіла Лазебна.

За її словами, сума виплат від ФССУ становить для працівника 50% його середнього доходу, незалежно від тривалості страхового стажу, а для медичного працівника - це 100% середньої заробітної плати медпрацівника.

Лазебна також поінформувала про механізм звернення по допомогу особам, котрі перебувають на самоізоляції у зв’язку з контактуванням із хворими на COVID-19.

“Працівник звертається до свого роботодавця і пояснює, що він мав контакт з особою, яка захворіла на COVID-19 і висловлює прохання 2 тижні працювати в дистанційному режимі. Я хочу нагадати, що відповідно до рішення уряду роботодавці на сьогодні мають право перевести своїх працівників на дистанційну надомну роботу”, - сказала міністр.

За словами Лазебної, “якщо такої можливості немає, з огляду на характер виконуваної роботи або позицію роботодавця, тоді працівник може скористатися програмою підтримки самоізоляції”.

“Працівник у дистанційному режимі через телефон звертається до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар відкриває йому листок непрацездатності, він так і називається - “Ізоляція від COVID-19”, на 14 днів. Потім працівник приносить такий листок непрацездатності до свого роботодавця, вже роботодавець власне робить листок-розрахунок, оформлює заяву- розрахунок і передає до Фонду соціального страхування для виплати такому працівнику”, - розповіла міністр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 листопада лабораторно підтвердили 489 808 випадків COVID-19, з них за добу – 10 611.