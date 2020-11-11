Діагностика, тести й самоізоляція: про що питають люди на «гарячій лінії» COVID-19

З початку роботи контактного центру МОЗ з питань COVID-19 надійшло близько 27 тисяч звернень, 50% з них стосувалися питань діагностики.

Про це на брифінгу 11 листопада сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

“З початку роботи контактного центру станом на зараз надійшло близько 27 тисяч дзвінків, з яких 7 631 дзвінок було оброблено в автоматичному режимі, 19 188 дзвінків були направлені на операторів, з них 15 945 дзвінків були прийняті з перших гудків і оператори їх вчасно обробили. ...В першу чергу 50% дзвінків це дзвінки, що стосуються питань діагностики, майже 9% - це питання амбулаторного лікування, 6% - безкоштовні та платні тестування, 5,7% - порядок проходження самоізоляції, 3,6% - питання підписання декларації”, - сказав Кучер.

Також за його словами, в часи навантаження було зафіксовано 3 243 дзвінки, на які громадяни не дочекалися відповіді операторів на лінії.

“Якщо питання, на яке ви не отримали відповіді, зареєстроване в контакт-центрі, вам передзвонять і нададуть відповідь на це запитання”, - додав Кучер.

Також, за даними МОЗ 37% звернень стосувалися роботи сімейних лікарів, 25% - питання щодо надання послуг лікарнями, 11% питання роботи лабораторій, 7% питання щодо роботи поліклінік, амбулаторій, 4% - скарги на неможливість здати ПЛР-тест.

Найбільше звернень до контакт-центру з питань COVID-19 зареєстровано по Київській області — 22%, м Київ — 9%, Дніпропетровська область — 9%, Харківська область — 7%, Черкаська область — 6%.

Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19, яка була запущена 2 листопада, працює цілодобово, відповіді на запитання українців щодо COVID-19 надають 150 операторів.

Номер гарячої лінії МОЗ з питань COVID-19 - 0 800 60 20 19, всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

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