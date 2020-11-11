Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА

Кабмін погодив призначення трьох голів ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив звільнення голови ОДА Миколаївщини та проєкти указів Президента про призначення голів Миколаївської, Одеської та Сумської ОДА.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень...Погодити призначення (проєкти Указів Президента України): Кіма Віталія Олександровича - головою Миколаївської ОДА; Гриневецького Сергія Рафаїловича - головою Одеської ОДА; Хоми Василя Васильовича - головою Сумської ОДА", - йдеться у повідомленні.

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Мокан додав, що Кабмін погодив звільнення (проєкт Указу Президента України) Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін).

Як повідомлялося, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкти указів Президента України про звільнення Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської ОДА (за угодою сторін); Максима Куцого - з посади голови Одеської ОДА (за угодою сторін); Романа Грищенка - з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що ці кадрові рішення прийнято через недостатню ефективність роботи посадовців.

5 листопада Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

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