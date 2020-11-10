Шмигаль наголосив на необхідності забезпечити потреби в електроенергії під час холодів

В осінньо-зимовий опалювальний сезон дуже важливо, щоб потреби споживачів в електричній енергії були забезпечені повною мірою.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням Президента щодо діяльності ДП НАЕК «Енергоатом», повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Розпочався осінньо-зимовий опалювальний сезон, а тому дуже важливо, щоб потреби споживачів в електричній енергії були забезпечені повною мірою. Це стосується як населення, так і підприємств. Атомна генерація є однією з ключових складових у реалізації цього завдання», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив на важливості роботи НАЕК «Енергоатом» для забезпечення безперебійного постачання електроенергії та розвитку атомної генерації в Україні.

Учасники наради заслухали інформацію в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна щодо фінансового стану держпідприємства. Глава уряду повідомив Президента, що це питання обговорювали напередодні за участю представників Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Прем’єр-міністр повідомив, що за результатами наради за участю урядовців дано низку доручень щодо розв’язання проблемних питань роботи ДП НАЕК «Енергоатом».

Зокрема, «Укренерго» разом з «Енергоатомом» мають розробити план дій щодо погашення заборгованості перед атомною генерацією, яка утворилася після запровадження в Україні нової моделі оптового ринку електричної енергії.

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Крім того, «Енергоатом» має спільно з профільним комітетом Верховної Ради опрацювати шляхи погашення заборгованості, яка утворилася перед цим державним підприємством до 1 липня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року Президент доручив уряду провести корпоратизацію Енергоатома до кінця 2020 року і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

22 вересня 2020 року глава держави доручив Кабміну пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного суб’єкта господарювання.

28 жовтня Міністерство енергетики доручило оголосити конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради ДП «НАЕК «Енергоатом».