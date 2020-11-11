Держспецзв’язку можуть зобов'язати зберігати резервні копії

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України", відповідно до якого Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України буде зобов'язана зберігати резервні копії державних електронних інформаційних ресурсів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 листопада.

Згідно з текстом пояснювальної записки, зазначений законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» та Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» з метою покладення на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації обов'язків щодо збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів та виправлення технічних помилок у частині вживання термінів «кібербезпека» та «кіберзахист».

Таким чином в Україні на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо здійснення резервного копіювання інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів державними органами, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, а також питання щодо централізованого зберігання службою цих копій.

Фото: dsszzi.gov.ua