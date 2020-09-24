Держспецзв`язку співпрацюватиме з компанією Cisco в питаннях захисту інформації

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з представництвом в Україні американської корпорації Cisco щодо співробітництва в питаннях кібербезпеки та захисту інформації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Держспецзв`язку у Фейсбуці.

Як зазначив голова Служби Юрій Щиголь, співпраця буде спрямована на зміну підходів в питаннях кібербезпеки та захисту інформації. У свою чергу, керівник бізнесу корпорації Cisco в Україні висловив переконання у реалізації багатьох планів в рамках двосторонніх проєктів.

Як повідомлялося, Cisco Systems, Inc. — американська транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації і комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій.