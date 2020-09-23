Задля спрощення для бізнесу уряд скасував 36 регуляторних актів - Мінекономіки

Кабінет Міністрів на засіданні 23 вересня скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сферах державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування видів господарської діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Фейсбуці.

Таке рішення уряду дозволяє очистити правове поле від неактуальних та застарілих нормативно-правових актів, що сприятиме створенню сприятливих умов для ведення бізнесу та удосконалення регуляторного середовища. Крім того, підприємці витрачатимуть менше часу та грошей на виконання вимог державного регулювання.

“Сьогодні ми стали на крок ближче до того, щоб забезпечувати комфортні умови для ведення бізнесу в Україні, що є незмінним пріоритетом уряду та Мінекономіки. Прозорі правила та відсутність надлишкового регуляторного тиску - необхідна умова для розвитку підприємництва”, - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський 5 серпня підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців". Закон, зокрема, скасовує обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП першої та другої груп, а також для ФОП третьої групи, які не є платниками ПДВ.